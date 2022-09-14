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14.09.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

Не було світла з початку війни: у Харківській області відновлюють електропостачання

Енергетики відновлюють мережі у населеному пункті Харківської області.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що АТ "Харківобленерго" розпочало роботи з відновлення електропостачання у населених пунктах, до електромереж яких не було доступу через постійні обстріли або окупацію. Наразі енергетики повертають світло споживачам села Лісне Харківського району.
 
"З початку агресії з боку Російської Федерації значна частина Дергачівської громади потрапила в зону проведення активних бойових дій. Унаслідок чисельних обстрілів об’єкти електричних мереж товариства зазнали значних пошкоджень, через що Лісне було знеструмлене з самого початку війни - приблизно з березня", - розповіли в обленерго. 
 
Для повернення електропостачання до цього населеного пункту енергетики планують відновити 2,5 км проводу лінії електропередачі 10 кВ "Меморіал". Окрім того, фахівці Дергачівського району
електричних мереж АТ "Харківобленерго" відремонтують частину мереж 10 кВ (близько 2 км) та мереж 0,4 кВ в самому селі.
 
Усі роботи планують виконати до 15 жовтня, понад дві тисячі мешканців знову будуть з електрикою.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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