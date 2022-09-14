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14.09.2022  12:08   Рита Парфенова

Як рашисти замінували звільнені селища Харківської області (відео)

В деокупованих населенних пунктах Харківщині правоохоронці знаходять и знешкоджують вибухонебезмечні предмети.



Міні, що маскуються в зеленій траві, показав ачальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Зйомки проводились в деокупованому Граковому. Скрізь по селищу розкидані протипіхотні міни.

Місцевим жителям поки що не дозволяють повертатися, оскільки триває процес розмінування.





 

Источник:   facebook/Maria Avdeeva
 Тэги:  минирование, харьков, агресия россии
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