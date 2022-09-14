14.09.2022 12:08 Рита Парфенова

Як рашисти замінували звільнені селища Харківської області (відео)

В деокупованих населенних пунктах Харківщині правоохоронці знаходять и знешкоджують вибухонебезмечні предмети.





Міні, що маскуються в зеленій траві, показав ачальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.



Зйомки проводились в деокупованому Граковому. Скрізь по селищу розкидані протипіхотні міни.



Місцевим жителям поки що не дозволяють повертатися, оскільки триває процес розмінування.











