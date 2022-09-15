15.09.2022 19:33 Дмитро Колонєй

Замінювання заважає відновити електроенергію на Харківщині

Визначено хід і напрямки відновлення електромереж Харківщини.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ХОДА, 15 вересня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов провів нараду за участю енергетиків області та керівництва ДСНС, зокрема заступника голови служби Дмитра Бондаря.

Обговорювалося питання про необхідність зробити все можливе, щоб в найкоротші терміни відновити подачу електроенергії, адже від цього залежить поновлення подачі води, функціонування банківської системи та інших критично-важливих напрямків.

«Сьогодні проводимо чергову оперативну нараду за дорученням Президента України Володимира Зеленського щодо відновлення життєдіяльності на деокупованих територіях. Ставлю завдання до завтра надіслати план заходів по кожному об’єкту щодо захисту на випадок кризової ситуації. Маємо дуже відповідально до цього поставитися», – сказав Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що на деокупованих територіях є великі заміновані ділянки, що становить небезпеку для цивільного населення, а також перешкоджає відновленню електромереж.

«Загалом по відновленню електромереж ми виокремили декілька напрямків роботи: перший – Ізюмський, Балаклійський, другий – Липецький і ще один – по Куп’янську району, зокрема, Великий Бурлук, Шевченкове», – розповів начальник ХОВА.

Заступник Голови ДСНС України Дмитро Бондар зауважив, що на сьогодні додатково направлено 16 піротехнічних розрахунків, які зібрані на посилення харківських піротехніків.

«Наразі в Харківській області працює 20 піротехнічних розрахунків, але ми ще перенаправляємо додаткові піротехнічні розрахунки з Західної України. Вважаючи, що площі надзвичайно великі, першочергово завдання – це розмінування лінії електропередач, розмінування доріг та об’єктів життєзабезпечення, соціальної сфери. Інші роботи будуть проводитися в плановому режимі», – додав Дмитро Бондар.

В.о. гендиректора АТ «Харківобленерго» Костянтин Логвиненко прокоментував, що найближчим часом звичайна схема електроживлення запрацює і можна буде користуватися резервними лініями.

«Перше питання – це розмінування, що є передумовою для початку роботи наших працівників. Наразі ми вже виокремлюємо першочергові ділянки», – додав Костянтин Логвиненко.