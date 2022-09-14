14.09.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Укрпошта відновлює роботу на деокупованих територіях Харківської області

З 13 вересня Укрпошта почала відновлювати роботу в звільнених містах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що пересувні відділення Укрпошти першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни.

Сотні пенсіонерів уже отримали пенсії за місяці поточного року, Укрпошта й надалі продовжуватиме пенсійні виплати.

Поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги.

«Ми постійно підтримуємо зв’язок з військово-цивільною адміністрацією області і чекаємо на інформацію, коли можна буде відновити доставку пошти та пенсій у інші звільнені міста та села Харківської області. Ми розуміємо, що люди тут чекають на свої пенсії, тому їхня доставка – першочергове завдання. Пересувні відділення закриють на початку потреби людей. Але ми вже працюємо над ревізією стаціонарних відділень, щоб мати змогу обслуговувати українців, які невдовзі повернуться в свою рідну звільнену Балаклію», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Також найближчим часом відновиться доставка посилок.