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14.09.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Укрпошта відновлює роботу на деокупованих територіях Харківської області

З 13 вересня Укрпошта почала відновлювати роботу в звільнених містах Харківської області.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що пересувні відділення Укрпошти першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни.
 
Сотні пенсіонерів уже отримали пенсії за місяці поточного року, Укрпошта й надалі продовжуватиме пенсійні виплати.
 
Поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги.
 
«Ми постійно підтримуємо зв’язок з військово-цивільною адміністрацією області і чекаємо на інформацію, коли можна буде відновити доставку пошти та пенсій у інші звільнені міста та села Харківської області. Ми розуміємо, що люди тут чекають на свої пенсії, тому їхня доставка – першочергове завдання. Пересувні відділення закриють на початку потреби людей. Але ми вже працюємо над ревізією стаціонарних відділень, щоб мати змогу обслуговувати українців, які невдовзі повернуться в свою рідну звільнену Балаклію», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
 
Також найближчим часом відновиться доставка посилок.
 
Нагадаємо, Нова пошта відновлює свої послуги на деокупованих територіях Харківської області.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  харьков, укрпошта
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