14.10.2025 18:05 Віталій Хіневич
Укрпошта встановить власні поштомати
Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.
До кінця року буде встановлено перші 100 модулів – 70 у Києві та 30 в Одесі.
«Ми чекали цього дня разом із нашими клієнтами. Для когось поштомати – це просто технічне рішення, але для нас це історія довжиною в кілька років. За цей час було кілька тендерів, зірвані строки, зміна партнерів – і все спочатку. Сьогодні ми нарешті уклали договір з партнером, якому можемо довіряти. І особливо приємно, що цю сторінку історії ми пишемо разом із українським виробником», – коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз. Конструкція – модульна: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15–20 комірок кожен.
Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні.
