    
Главная Новини Харкова Суспільство Укрпошта встановить власні поштомати
14.10.2025  18:05   Віталій Хіневич

Укрпошта встановить власні поштомати

Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
До кінця року буде встановлено перші 100 модулів – 70 у Києві та 30 в Одесі.
 
«Ми чекали цього дня разом із нашими клієнтами. Для когось поштомати – це просто технічне рішення, але для нас це історія довжиною в кілька років. За цей час було кілька тендерів, зірвані строки, зміна партнерів – і все спочатку. Сьогодні ми нарешті уклали договір з партнером, якому можемо довіряти. І особливо приємно, що цю сторінку історії ми пишемо разом із українським виробником», – коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
 
Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз. Конструкція – модульна: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15–20 комірок кожен.
 
Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрпошта відкрила продаж лімітованої серії вінтажної зброї на підтримку ЗСУ.
 
Тэги:  укрпошта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Суспільство Укрпошта відкрила продаж лімітованої серії вінтажної зброї на підтримку ЗСУ 01.10 Суспільство Укрпошта випустила нову марку на честь героїв 16.09 Економіка та промисловість Укрпошта може стати банкрутом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 