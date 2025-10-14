14.10.2025 17:41 Дмитро Колонєй
На Харківщині розширили зону примусової евакуації
Відповідне рішення прийнято на засіданні Ради оборони Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з
-
27 населених пунктів Великобурлуцької,
-
6 – Вільхуватської та
-
7 – Шевченківської територіальних громад.
Загалом необхідно вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей.
Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку.
Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на броньованому авто рятувальники евакуювали
людей із Куп'янської громади.
