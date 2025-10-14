    
14.10.2025  17:41   Дмитро Колонєй

На Харківщині розширили зону примусової евакуації

Відповідне рішення прийнято на засіданні Ради оборони Харківщини.


Як повідомляє РЕДПОСТ, на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з
  • 27 населених пунктів Великобурлуцької,
  • 6 – Вільхуватської та
  • 7 – Шевченківської територіальних громад.
 
Загалом необхідно вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей.
 
Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку.
 
Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на броньованому авто рятувальники евакуювали людей із Куп'янської громади.
 
