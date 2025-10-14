14.10.2025 17:25 Віталій Хіневич

У Харкові чоловік систематично чинив домашнє насильство

У Салтівському районі Харкова правоохоронці задокументували факти систематичного домашнього насильства з боку 53-річного чоловіка щодо його 48-річної співмешканки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські неодноразово реагували на виклики з цього приводу. За кожним із фактів правопорушник притягувався до адміністративної відповідальності, йому також було винесено терміновий заборонний припис. Однак ці заходи не зупинили чоловіка — він продовжив знущання та погрози на адресу жінки.

Під час чергового виклику заявниця повідомила, що співмешканець систематично вчиняє щодо неї психологічне та фізичне насильство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 42-річна мешканка Ізюма під час конфлікту поранила чоловіка ножем.