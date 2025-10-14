    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік систематично чинив домашнє насильство
14.10.2025  17:25   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік систематично чинив домашнє насильство

У Салтівському районі Харкова правоохоронці задокументували факти систематичного домашнього насильства з боку 53-річного чоловіка щодо його 48-річної співмешканки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські неодноразово реагували на виклики з цього приводу. За кожним із фактів правопорушник притягувався до адміністративної відповідальності, йому також було винесено терміновий заборонний припис. Однак ці заходи не зупинили чоловіка — він продовжив знущання та погрози на адресу жінки.
 
Під час чергового виклику заявниця повідомила, що співмешканець систематично вчиняє щодо неї психологічне та фізичне насильство.
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 42-річна мешканка Ізюма під час конфлікту поранила чоловіка ножем.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 Надзвичайні події 42-річна мешканка Ізюма під час конфлікту поранила чоловіка ножем 14.10 Надзвичайні події У Харківській області виявили підроблене посвідчення водія 14.10 Надзвичайні події Харкову передали авто та обладнання для системи радіаційного контролю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 