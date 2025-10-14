14.10.2025 17:25 Віталій Хіневич
У Харкові чоловік систематично чинив домашнє насильство
У Салтівському районі Харкова правоохоронці задокументували факти систематичного домашнього насильства з боку 53-річного чоловіка щодо його 48-річної співмешканки.
Поліцейські неодноразово реагували на виклики з цього приводу. За кожним із фактів правопорушник притягувався до адміністративної відповідальності, йому також було винесено терміновий заборонний припис. Однак ці заходи не зупинили чоловіка — він продовжив знущання та погрози на адресу жінки.
Під час чергового виклику заявниця повідомила, що співмешканець систематично вчиняє щодо неї психологічне та фізичне насильство.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
