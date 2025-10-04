04.10.2025 15:40 Віталій Хіневич

Укрпошта відкрила продаж лімітованої серії вінтажної зброї на підтримку ЗСУ

Представлено колекційні револьвери Нагана та пістолети ТТ – демілітаризовані артефакти ХХ століття, що поєднують історичну вагу й сучасну місію.

Із кожного проданого екземпляра 1 000 гривень автоматично спрямовуються на потреби Збройних Сил, передає РЕДПОСТ.

Кількість вінтажної зброї обмежена. До першої партії увійшли лише 50 револьверів системи Нагана 1929–1945 років випуску та 50 пістолетів ТТ, виготовлених у 1936–1954 роках.

Перша партія вже доступна в онлайн-маркеті компанії, а наступні надходитимуть невеликими серіями після завершення експертних процедур.

В Укрпошті наголошують: це не сувеніри, а справжні свідки історії, що пройшли крізь буремні десятиліття.

«Ці артефакти бачили найтемніші сторінки ХХ століття – зародження тоталітарних режимів, Голодомор і Великий терор, фронти Другої світової війни, боротьбу ОУН та УПА. Сьогодні вони отримують інше призначення: допомагати нашим захисникам. Сто одиниць – сто шансів зробити внесок у спільну перемогу», – підкреслює генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Кожен екземпляр супроводжується паспортом ММГ та подарунковою коробкою.

