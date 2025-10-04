04.10.2025 16:50 Віталій Хіневич

43-річний мешканець Харківщини отримав 15 років ув’язнення за співпрацю з окупантами

Доведено, що офіційно ніде не працюючий мешканець Харківщини був завербований представником головного управління генштабу збройних сил рф не пізніше серпня 2024 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Співробітник ворожої спецслужби вийшов на чоловіка через його антиукраїнські дописи у Telegram-чатах та запропонував співпрацю.

Будучи прокремлівськи налаштованим, він погодився збирати інформацію про місця дислокації, переміщення особового складу і військової техніки Сил оборони на території Харкова та області. Ці дані зрадник передавав своєму куратору у вигляді повідомлень із зазначенням координат та позначок на мапах.

Зібрані відомості ворог використовував для планування прицільних атак по території Харківського регіону.

Щоб уникнути викриття, зрадник періодично видаляв листування з російським куратором. Проте ці заходи конспірації не допомогли — його викрили правоохоронці. Під час обшуку у чоловіка було виявлено та вилучено телефон із доказами протиправної діяльності.

Суд він очікував, перебуваючи під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав 43-річного чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила зменшити строк покарання.

Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні, погодившись із позицією прокуратури.

