03.10.2025 15:26 Рита Парфенова

Харківських злочинців засудили до 9 років за викрадення людини та пограбування обмінників

Двоє чоловіків із Харкова проведуть за ґратами дев’ять років за серію розбійних нападів та викрадення людини. Сума викраденого перевищила 2,5 млн грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, двоє мешканців Харкова отримали вирок за низку тяжких злочинів, серед яких викрадення людини та пограбування пунктів обміну валют. Слобідський районний суд Харкова призначив їм по дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що зловмисники діяли з 2017 по 2021 роки, ретельно готуючи напади. Їхньою основною ціллю були пункти обміну валют у місті, де вони діяли за однаковою схемою: застосовували силу, погрози та заволодівали значними сумами грошей.

Перший злочин було зафіксовано ще у 2017 році. Чоловіки, зламавши вікно, проникли до офісного приміщення на вулиці Космічній. Усередині вони напали на охоронця, повалили його на підлогу та залякували насильством. Після цього нападники винесли два сейфи, де знаходилося понад 60 тисяч гривень.

Наступний резонансний випадок стався у січні 2020-го. Зловмисники стежили за касиром обмінного пункту, а коли він повертався додому, напали на нього. Чоловіка побили й змусили віддати ключі від офісу. Один із нападників утримував жертву, тоді як інший проник усередину та забрав із сейфа понад 350 тисяч гривень.

У липні того ж року їхньою жертвою стала працівниця іншого пункту. Дорогою на роботу її затягли в автомобіль, погрожували смертю та вимагали коди сигналізації. Завдяки отриманим даним злочинці потрапили в приміщення й викрали близько 850 тисяч гривень.

Останній відомий епізод відбувся у квітні 2021 року. Тоді нападники знову застосували фізичну силу: побили касирку, змусили її відкрити двері закладу та винесли з сейфа понад півтора мільйона гривень.

Обидва чоловіки перебували під вартою до винесення вироку. У суді вони визнали свою провину та заявили про каяття. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що нальотчик у Люботині поранив ножем працівника металоприймальні та викрав з каси близько 20 тисяч гривень.