03.10.2025 15:56 Рита Парфенова

Ціни на генератори, зарядні станції та павербанки у Харкові – огляд

У місті проаналізували вартість обладнання для автономного живлення — від генераторів до портативних зарядних пристроїв.



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, у Харкові провели моніторинг цін на генератори та інші пристрої, які забезпечують автономне живлення у разі тривалих відключень електроенергії.

За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість бензинових генераторів залежно від потужності (1,5–7,5 кВт) та виробника коливається від 7 до 50 тисяч гривень. Дизельні генератори потужністю 3–12 кВт коштують від 40 до 120 тисяч гривень.

Портативні зарядні станції для зарядки гаджетів і роботи побутової техніки оцінюються у 8–70 тисяч гривень, тоді як павербанки можна придбати від 500 до 5000 гривень.

У департаменті підкреслили, що ціни на зазначені категорії товарів не змінилися і залишилися на рівні осені 2024 року.

Раніше РЕДПОСТ писав, які продукти скоро зростуть у ціні та чому.