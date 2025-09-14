14.09.2025 18:52 Дмитро Колонєй

Які продукти скоро зростуть у ціні та чому

Народний обранець надав прогноз щодо руху цін на низку продуктів.



Фото: Дмитро Колонєй

Як повідомляє РЕДПОСТ , член комітету з питань аграрної та земельної політики нардеп Дмитро Соломчук прогнозує зростання цін на

соняшникову олію,

овочі,

м'ясо й

молоко

На його думку це станеться з 15 жовтня 2025 року. Ціна деяких харчів уже в жовтні зросте на 40% – нардеп.

Чому зростуть ціни на продукти зростання ціни на електроенергію,

збільшення собівартості продукції,

брак кваліфікованих працівників

зростання заробітньої плати.

брак сховищ.

переважання імпорту, тому що зберігати немає де і власна продукція закінчиться досить швидко.

Незмінною має залишитися вартість картоплі, якщо не виникне проблем з її зберіганням, додав він.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що експерт спрогнозував , до якої ціни впаде вартість картоплі.