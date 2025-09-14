    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Які продукти скоро зростуть у ціні та чому
14.09.2025  18:52   Дмитро Колонєй

Які продукти скоро зростуть у ціні та чому

Народний обранець надав прогноз щодо руху цін на низку продуктів.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, член комітету з питань аграрної та земельної політики нардеп Дмитро Соломчук прогнозує зростання цін на
  • соняшникову олію,
  • овочі,
  • м'ясо й
  • молоко
 
На його думку це станеться з 15 жовтня 2025 року. Ціна деяких харчів уже в жовтні зросте на 40% – нардеп.
 

Чому зростуть ціни на продукти

  • зростання ціни на електроенергію,
  • збільшення собівартості продукції,
  • брак кваліфікованих працівників
  • зростання заробітньої плати.
  • брак сховищ.
  • переважання імпорту, тому що зберігати немає де і власна продукція закінчиться досить швидко.
Незмінною має залишитися вартість картоплі, якщо не виникне проблем з її зберіганням, додав він.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що експерт спрогнозував, до якої ціни впаде вартість картоплі.
 
Тэги:  олія, м'ясо, овочі, молоко, ціни, прогноз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Кулінарні рецепти Ситні та ароматні мафіни з фаршем 09.09 Кулінарні рецепти Готуємо рецепт з баклажанами, від якого імам втратив свідомість» 03.09 Кулінарні рецепти Вогненна закуска: готуємо смажений арахіс із прянощами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 