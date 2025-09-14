14.09.2025 18:52 Дмитро Колонєй
Які продукти скоро зростуть у ціні та чому
Народний обранець надав прогноз щодо руху цін на низку продуктів.
Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ
, член комітету з питань аграрної та земельної політики нардеп Дмитро Соломчук прогнозує
зростання цін на
-
соняшникову олію,
-
овочі,
-
м'ясо й
-
молоко
На його думку це станеться з 15 жовтня 2025 року. Ціна деяких харчів уже в жовтні зросте на 40% – нардеп.
Чому зростуть ціни на продукти
-
зростання ціни на електроенергію,
-
збільшення собівартості продукції,
-
брак кваліфікованих працівників
-
зростання заробітньої плати.
-
брак сховищ.
-
переважання імпорту, тому що зберігати немає де і власна продукція закінчиться досить швидко.
Незмінною має залишитися вартість картоплі, якщо не виникне проблем з її зберіганням, додав він.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що експерт спрогнозував
, до якої ціни впаде вартість картоплі.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0