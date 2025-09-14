    
14.09.2025  18:16   Дмитро Колонєй

Ми серйозно готуємося до різних сценаріїв, які можуть статися восени та взимку - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.


Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в телеефірі розповів про підготовку міста до опалювального сезону.  
 
«Ми не знаємо планів ворога, але пам'ятаємо, що агресор цілеспрямовано знищував об'єкти енергетичної інфраструктури.  Під постійними обстрілами залишається й інша критична інфраструктура. Тому ми дуже серйозно готуємося до різних сценаріїв, які можуть статися восени та взимку. Розробляємо чіткі плани дій, щоб наші фахівці та комунальні підприємства були готові до нових викликів», - наголосив міський голова.
 
