04.09.2025 17:11 Дмитро Колонєй
Ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими
Які роботи виконали комунальники розповіли у КСП «Харківміськліфт».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади комунального підприємства практично завершили підготовку внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону.:
-
провели роботи в понад 7,7 тис. будинків, що становить 99,9% від запланованого обсягу.
-
за минулий тиждень спеціалісти КСП виконали близько 1,3 тис. заявок містян, відновили роботу 17 ліфтів.
Роботи проводилися на Григорівському шосе, вул. Волонтерській, пр. Льва Ландау та ін.
Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені 10 підйомників.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0