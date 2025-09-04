    
04.09.2025  17:11   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими

Які роботи виконали комунальники розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства  практично завершили підготовку внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону.:
  • провели роботи в понад 7,7 тис. будинків, що становить 99,9% від запланованого обсягу.
  • за минулий тиждень спеціалісти КСП виконали близько 1,3 тис. заявок містян, відновили роботу 17 ліфтів.
Роботи проводилися на  Григорівському шосе, вул. Волонтерській, пр. Льва Ландау та ін. 
 
Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені 10 підйомників.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові від початку вторгнення росіян в Україну пошкоджено 537 будинків ОСББ та кооперативів.
 
Тэги:  ремонт, мережі, харків, зима, опалювальний сезон
