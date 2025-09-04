    
04.09.2025  17:51   Дмитро Колонєй

Знайдено мертвим зниклого у Харкові більше трьох місяців тому чоловіка

Сумно закінчилися пошуки 68-річного мешканця передмістя Харкова Олександра Бережного.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 22 травня 2025 року у Харкові та передмісті почалися розшуки  68-річного жителя села Березники Чугуївського району Олександра Миколайовича Бережного. Чоловіка, який погано розмовляв внаслідок інсульту, мав проблеми з пам'яттю, був дезорієнтований та мав шрам на руці від кисті до ліктя востаннє бічили 20 травня.2025 року на Аерокосмічному проспекті поблизу супермаркета "Рост Одеський". З того моменту чоловік зник. 
 
4 вересня 2025 року стало відомо про вявлення трупу зниклого літньої мешканя передмістя.
 
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з будинку сімейного типу на Харківщині зникла 14-річна вихованка та що пішов з дому та не повернувся дідусь.
 
Тэги:  смерть, пошук, харків
