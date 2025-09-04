04.09.2025 17:51 Дмитро Колонєй
Знайдено мертвим зниклого у Харкові більше трьох місяців тому чоловіка
Сумно закінчилися пошуки 68-річного мешканця передмістя Харкова Олександра Бережного.
, з 22 травня 2025 року у Харкові та передмісті почалися розшуки
68-річного жителя села Березники Чугуївського району Олександра Миколайовича Бережного. Чоловіка, який погано розмовляв внаслідок інсульту, мав проблеми з пам'яттю, був дезорієнтований та мав шрам на руці від кисті до ліктя востаннє бічили 20 травня.2025 року на Аерокосмічному проспекті поблизу супермаркета "Рост Одеський". З того моменту чоловік зник.
4 вересня 2025 року стало відомо про вявлення трупу зниклого літньої мешканя передмістя.
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
