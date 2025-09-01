    
01.09.2025  20:19   Дмитро Колонєй

З будинку сімейного типу на Харківщині зникла вихованка

На Харківщині розшукується 14-річна Наталія Українцева.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Лозівського районного відділу поліції розшукують мешканку села Бунакове 2011 року народження. Про її зникнення 
1 вересня 2025 року правоохоронців поінформувала 48-річна жінка з будинку сімейного типу, вихованкою якого була дівчинка. 31 серпня підліток в салатових шортах, чорный футболку з білими надписами та фіолетових капцях пішла з дому та не повернулась.
 
Прикмети: зріст 160 см, довге русяве волосся, середньої статури. 
 
Якщо хто володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження розшукуваної просимо звертатись за телефонами:
  • 102,
  • 0574522959,
  • 0994730731,
  • 0959441288 або
  • 0506483914.

