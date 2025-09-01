З будинку сімейного типу на Харківщині зникла вихованка

На Харківщині розшукується 14-річна Наталія Українцева.
Нагадаємо, раныше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині пішов з дому та не повернувся дідусь в окулярах без одного скла.
Сьогодні день для порядку та організації. Наведіть порядок вдома або на роботі, уникаючи різких рішень та поспішних дій.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
