01.09.2025 20:19 Дмитро Колонєй

З будинку сімейного типу на Харківщині зникла вихованка

На Харківщині розшукується 14-річна Наталія Українцева.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейські Лозівського районного відділу поліції розшукують мешканку села Бунакове 2011 року народження. Про її зникнення

1 вересня 2025 року правоохоронців поінформувала 48-річна жінка з будинку сімейного типу, вихованкою якого була дівчинка. 31 серпня підліток в салатових шортах, чорный футболку з білими надписами та фіолетових капцях пішла з дому та не повернулась.

Прикмети: зріст 160 см, довге русяве волосся, середньої статури.

Якщо хто володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження розшукуваної просимо звертатись за телефонами:

102,

0574522959,

0994730731,

0959441288 або

0506483914.

