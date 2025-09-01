01.09.2025 19:39 Дмитро Колонєй

Пишаюся всіма вами та вітаю з Днем знань! - Ігор Терехов (фото)

Урочистий захід з нагоди Дня знань пройшов в одній з безпечних локацій Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час урочистого заходу до школярів, їхніх батьків і вчителів звернувся мер Харкова Ігор Терехов. Він привітав присутніх з початком нового навчального року.

«Насамперед хочу привітати першокласників з початком навчання! Також дякую вчителям, які в умовах постійних повітряних тривог та обстрілів дають нашим дітям знання. Щирі слова вдячності батькам за те, що у вас зростають такі чудові діти! І наостанок хочу звернутися до випускників. Сьогодні починається останній рік вашого навчання в школі. І я переконаний, що ви зробите все, щоб гідно завершити цей шлях і почати доросле життя. Я впевнений, що незабаром ми святкуватимемо 1 вересня як раніше, до війни, у нашому мирному Харкові. Пишаюся всіма вами та вітаю з Днем знань!» - наголосив мер.

Наприкінці урочистого заходу пролунав загальноміський перший дзвоник.

