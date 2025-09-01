    
01.09.2025  19:39   Дмитро Колонєй

Пишаюся всіма вами та вітаю з Днем знань! - Ігор Терехов (фото)

Урочистий захід з нагоди Дня знань пройшов в одній з безпечних локацій Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, під час урочистого заходу до школярів, їхніх батьків і вчителів звернувся мер Харкова Ігор Терехов. Він привітав присутніх з початком нового навчального року. 
 
«Насамперед хочу привітати першокласників з початком навчання! Також дякую вчителям, які в умовах постійних повітряних тривог та обстрілів дають нашим дітям знання. Щирі слова вдячності батькам за те, що у вас зростають такі чудові діти! І наостанок хочу звернутися до випускників. Сьогодні починається останній рік вашого навчання в школі. І я переконаний, що ви зробите все, щоб гідно завершити цей шлях і почати доросле життя. Я впевнений, що незабаром ми святкуватимемо 1 вересня як раніше, до війни, у нашому мирному Харкові. Пишаюся всіма вами та вітаю з Днем знань!» - наголосив мер. 
 
 
 
Наприкінці урочистого заходу пролунав загальноміський перший дзвоник.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про відкриття трьох підземних шкіл та скількі ще безпечних просторів для навчання з'явиться у Харкові до кінця 2025 року.
 
