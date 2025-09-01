    
01.09.2025  16:07   Дмитро Колонєй

Ми відкрили ще три нові підземні школи - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, скількі ще безпечних просторів для навчання з'явиться у Харкові до кінця 2025 року.


Ми відкрили ще три нові підземні школи - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова ігор Терехов розповів, що в Харкові відкрито ще три нові підземні школи. Відтепер у місті функціонують вже 18 безпечних освітніх локацій: 7 підземних шкіл, 6 станцій метро з обладнаними класами та укриття, облаштовані на базі навчальних закладів.
 
"Зараз працюємо над тим, щоб до кінця року відкрити ще три підземні школи, – тоді їх буде десять. Бо кожна дитина в Харкові має право на знання й на дитинство, яке не повинно перериватися війною", - заначив очільник міста.
 
Відкриті ще три нові підземні школи - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Ці простори зроблені так, аби дітям було добре й затишно: світлі класи, коридори з малюнками, навіть буфети. Щоб ці школи дарували дітям такі ж відчуття, як і звичайні. 
 
Відкриті ще три нові підземні школи - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Загалом цього року понад 17,6 тис. харківських школярів отримуватимуть знання у змішаному форматі. Це у 22 рази більше, ніж два роки тому, коли ми тільки починали з метрошколи. 
 
Відкриті ще три нові підземні школи - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
"Я вдячний усім, хто тримає освітній фронт Харкова – і першокласникам, які тільки починають свій шлях, і студентам, які здобувають професію, і вчителям, і викладачам, і батькам, і нашим партнерам. Ви - надія, опора й майбутнє нашого міста!", - підсумув Ігор Терехов.
  
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що наявний Національний мультипредметний тест надмірно завантажує харківських школярів.
 
