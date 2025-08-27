27.08.2025 16:07

Національний мультипредметний тест надмірно завантажує харківських школярів

Це зазначила директор харківського Департаменту освіти Ольга Деменко.



Як повідомляє РЕДПОСТ , чинна модель НМТ, на думку очільниці Депатаменту, створює ризики для українських школярів і сприяє їхньому виїзду на навчання за кордон.

За її словами, цьогорічні результати тестування у харківських випускників гірші не через слабкі знання, а через надмірне навантаження.

«Уявіть собі: дитина за кілька годин має скласти тести одразу з чотирьох предметів. Це нервове та інтелектуальне перенавантаження. Якщо один з трьох обов’язкових предметів не склав - ти не маєш права вступити до вишу. І діти їдуть вчитися за кордон, де їх беруть без жодних тестів. Ми вже обговорили це з радою наших директорів і будемо порушувати це питання, бо не маємо морального права втрачати цих дітей. Треба вносити зміни до НМТ», - наголосила Ольга Деменко.

Директор департаменту пропонує два кроки: складати тести поетапно, принаймні по два, та дозволити абітурієнтам з невдалим результатом з одного обов’язкового предмета вступати до вишу за контрактом.

Також Ольга Деменко зазначила, що, попри регулярні обстріли та інші труднощі, середній бал харківських школярів залишається одним із найвищих в країні - місто входить до трійки лідерів за результатами НМТ.