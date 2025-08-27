    
27.08.2025  16:07   

Національний мультипредметний тест надмірно завантажує харківських школярів

Це зазначила директор харківського Департаменту освіти Ольга Деменко.


Національний мультипредметний тест надмірно завантажує харківських школярів
Як повідомляє РЕДПОСТ, чинна модель НМТ, на думку очільниці Депатаменту,  створює ризики для українських школярів і сприяє їхньому виїзду на навчання за кордон.
 
За її словами, цьогорічні результати тестування у харківських випускників гірші не через слабкі знання, а через надмірне навантаження.
 
«Уявіть собі: дитина за кілька годин має скласти тести одразу з чотирьох предметів. Це нервове та інтелектуальне перенавантаження. Якщо один з трьох обов’язкових предметів не склав - ти не маєш права вступити до вишу. І діти їдуть вчитися за кордон, де їх беруть без жодних тестів. Ми вже обговорили це з радою наших директорів і будемо порушувати це питання, бо не маємо морального права втрачати цих дітей. Треба вносити зміни до НМТ», - наголосила  Ольга Деменко.
 
Директор департаменту пропонує два кроки: складати тести поетапно, принаймні по два, та дозволити абітурієнтам з невдалим результатом з одного обов’язкового предмета вступати до вишу за контрактом.
 
Також Ольга Деменко зазначила, що, попри регулярні обстріли та інші труднощі, середній бал харківських школярів залишається одним із найвищих в країні - місто входить до трійки лідерів за результатами НМТ.
 
