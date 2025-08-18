В Україні запрацювала програма Пакунок школяра (відео)

18.08.2025 21:21 Дмитро Колонєй

Уряд запустив нову програму підтримки для батьків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 18 серпня 2025 року уряд запустив нову програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу. Тепер батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок Дія.

На що можна витратити кошти?

канцелярія;

дитячий одяг та взуття.

Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, ви одразу отримаєте push-сповіщення в застосунку Дія. Далі все в декілька кліків:

Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра. Оберіть дитину-першокласника. Перейдіть до оформлення заяви про допомогу. Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів. Перевірте дані в заяві та затвердьте її Дія.Підписом.

Строк подання заяви — 15 листопада 2025 року. Це ще один приклад того, як цифрова держава допомагає родинам у важливі моменти.