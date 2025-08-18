В Україні запрацювала програма Пакунок школяра (відео)
Уряд запустив нову програму підтримки для батьків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 серпня 2025 року уряд запустив нову програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу. Тепер батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок Дія.
На що можна витратити кошти?
канцелярія;
дитячий одяг та взуття.
Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, ви одразу отримаєте push-сповіщення в застосунку Дія. Далі все в декілька кліків:
Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра.
Оберіть дитину-першокласника.
Перейдіть до оформлення заяви про допомогу.
Оберіть Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає — відкрийте в одному з банків-партнерів.
Перевірте дані в заяві та затвердьте її Дія.Підписом.
Строк подання заяви — 15 листопада 2025 року. Це ще один приклад того, як цифрова держава допомагає родинам у важливі моменти.