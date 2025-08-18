18.08.2025 21:48
У селищі під Харковом відкрили мобільне поштове відділення
«Укрпошта» розширює мережу відділень під Харковом.
Мобільне поштове відділення відкрилося в селищі Пісочин, передає РЕДПОСТ. Воно обслуговує понад три тисячі людей щомісяця. Більшість клієнтів — молодь від 17 років і підприємці. Серед найзатребуваніших послуг:
отримання посилок,
відправлення кореспонденції,
виплата пенсій і соціальної допомоги, зокрема від міжнародних партнерів.
Перевага таких поштових відділень в тому, що його можна розташувати в будь-якому місці без додаткових будівельних робіт. Кожне відділення облаштоване пандусом і генератором, що дозволяє автономізувати роботу персоналу та підлаштовуватися під потреби клієнтів. Наразі такі точки працюють у селищах Пісочин, Циркуни та Докучаєвське.
