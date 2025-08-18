    
18.08.2025  13:20   Віталій Хіневич

У Харкові комунальники відновили роботу понад 100 домофонів

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували понад 100 домофонів та відновили роботу 60 приладів обліку електроенергії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Також вони виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо. 
 
Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. Загалом за тиждень було опрацьовано майже 8,7 тис. звернень від харків’ян.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів.
 
Тэги:  жкг, харків
