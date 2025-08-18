18.08.2025 13:55 Віталій Хіневич

До команди «Газмережі» запрошують диспетчера та бухгалтера

Харківська філія «Газмережі» запрошує на роботу у місті Харків диспетчера аварійно-диспетчерської служби та бухгалтера.

Пропонують:

допомогу в адаптації на новому робочому місці;

офіційне працевлаштування;

повний соціальний пакет;

стабільну та своєчасну оплату праці

бронювання, згідно умов законодавства.

Контактний телефон для запису на співбесіду та інформації про вакансії: 0954165795.

Дзвінки приймаються у з понеділка по п’ятницю. З 8-00 до 17-00 год.

