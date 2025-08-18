    
Главная Новини Харкова Суспільство До команди «Газмережі» запрошують диспетчера та бухгалтера
18.08.2025  13:55   Віталій Хіневич

До команди «Газмережі» запрошують диспетчера та бухгалтера

Харківська філія «Газмережі» запрошує на роботу у місті Харків диспетчера аварійно-диспетчерської служби та бухгалтера.

 
Пропонують:
 
  • допомогу в адаптації на новому робочому місці;
  • офіційне працевлаштування;
  • повний соціальний пакет;
  • стабільну та своєчасну оплату праці
  • бронювання, згідно умов законодавства.
Контактний телефон для запису на співбесіду та інформації про вакансії: 0954165795.
 
Дзвінки приймаються у з понеділка по п’ятницю. З 8-00 до 17-00 год.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники відновили роботу понад 100 домофонів.
 
Тэги:  робота, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.07 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 18.07 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 15.07 Суспільство Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 