18.08.2025 14:30
У Харківській області виявили трьох прокремлівських агітаторів
Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харківській області ще трьох прокремлівських агітаторів. Зловмисники виправдовували збройну агресію рф проти України та чекали на повну окупацію фронтового регіону.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв рашизм.
Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.
Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії рф, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.
Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник рашизму, який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.
Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь рф.
Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
-
ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
-
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);
-
чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської обласної та Богодухівської окружної прокуратур.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові затримали інформаторку
рф, яка передавала координати мерії для ракетного удару.
