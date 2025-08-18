    
18.08.2025  20:38   Дмитро Колонєй

На харківскій вулиці фура розтрощила легковик

Обставини ДТП з'ясовує харківська поліція.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Клочковской вулиці сталася аварія. Зіткнулися вантіжівка та лковий автомобіль. Фура жорстко в'їхала у автівку. Подробиць щодо постраждалих у зіткненні наразі не має. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінку прикували кайданками до дерева та пограбували.

 

Тэги:  дтп, аварія, харків
