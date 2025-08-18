На харківскій вулиці фура розтрощила легковик

Обставини ДТП з'ясовує харківська поліція.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Клочковской вулиці сталася аварія. Зіткнулися вантіжівка та лковий автомобіль. Фура жорстко в'їхала у автівку. Подробиць щодо постраждалих у зіткненні наразі не має.
Сьогодні зірки можуть нагадати вам про давні образи чи неприємні моменти, через що навіть дрібниці здатні викликати сильні емоції.
У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.
День інтуїтивної прозорливості, що відзначається 18 серпня, присвячений визнанню та розвитку внутрішнього голосу, який веде нас у прийнятті рішень.
