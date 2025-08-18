    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові жінку прикували кайданками до дерева та пограбували
18.08.2025  11:45   Віталій Хіневич

У Харкові жінку прикували кайданками до дерева та пограбували

Під час святкування дня народження жінка запросила знайомих, які після вживання алкоголю запропонували їй прогулянку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Днями потерпіла святкувала день народження у себе вдома. Привітати її прийшли 38 та 51-річні знайомі. Під час спільного вживання спиртних напоїв чоловіки запропонували жінці прогулятися. 
 
В яру зловмисники завдали потерпілій тілесних ушкоджень, пристебнули кайданками до дерева та заволоділи золотими прикрасами, мобільним телефоном, павербанком та грошима.
 
 
Після цього нападники залишили жінку пристебнутою до дерева та втекли. Потерпілій вдалося самостійно зламати гілку, до якої були прикріплені кайданки, та дістатися додому, де вона звернулася по допомогу до поліції.
 
 
У ході оперативно-розшукових заходів оперативники Управління карного розшуку встановили та затримали зловмсиників. У одного з них було вилучено частину викрадених речей, що належать потерпілій.
 
 
Фігурантів затримано у порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що санаторій на Харківщині заволодів мільйонами на фіктивній реабілітації.
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.08 Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області 26.07 Надзвичайні події Жінка майже два роки страждала від домашнього насильства 26.07 Надзвичайні події У Чугуївському районі горіла суха трава
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 