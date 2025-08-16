16.08.2025 09:38 Рита Парфенова

Санаторій на Харківщині заволодів мільйонами на фіктивній реабілітації (відео, фото)

На Харківщині викрили розкрадання понад 78 млн грн на фіктивній реабілітації – місцевий санаторій отримував бюджетні мільйони за неіснуючі послуги.

На Харківщині викрито схему незаконного отримання бюджетних коштів на фіктивну реабілітацію пацієнтів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нацполіцію України.

Директор одного з місцевих санаторіїв, не маючи достатньої кількості спеціалістів і необхідного обладнання, уклав угоду з Національною службою здоров’я України на понад 122 мільйони гривень. За документами заклад повинен був забезпечувати комплексну реабілітацію, але фактично пацієнтів лише розміщували у кімнатах та пропонували формальні процедури, часто — за додаткову оплату.

Слідство з’ясувало, що керівництво вносило до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості й значно завищувало обсяги наданих послуг. Це дозволяло щомісяця отримувати мільйонні бюджетні перерахування. У результаті з лютого по вересень 2023 року на рахунок закладу незаконно потрапило понад 78,7 мільйона гривень.

Частину коштів витрачали на особисті потреби, зарплати, премії та дивіденди. У той час пацієнти залишали у відгуках скарги на відсутність прибирання, холод у кімнатах, несправне обладнання та відсутність належної реабілітації.

Під час обшуків за місцем роботи й проживання керівників санаторію правоохоронці вилучили документацію, електронні носії та інші речові докази.

Директору повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція встановлює інших учасників схеми та перевіряє причетність посадових осіб, які підписували документи з неправдивими даними. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

