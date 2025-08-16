    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харківщини: пошкоджені житлові будинки у Прудянці та Боровій
16.08.2025  09:23   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: пошкоджені житлові будинки у Прудянці та Боровій

За добу російські війська атакували два населені пункти області. Постраждалих серед цивільних немає.


Фото: Поліція Харківської області

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися два населені пункти Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Обстріли призвели до руйнувань цивільних об’єктів, однак серед населення обійшлося без жертв і поранених.

Зокрема, у селі Прудянка Харківського району пошкоджено приватний будинок. У смт Борова Ізюмського району зафіксовані руйнування багатоквартирного будинку.

За даними військових, окупанти застосували різні види озброєння: одну керовану авіаційну бомбу, безпілотники типу «Герань-2», «Молнія», а також ще один БпЛА, тип якого уточнюється.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 серпня 2025 року близько 11:10 військові рф завдали авіаційного удару по с. Прудянка. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.08 Надзвичайні події На Харківщині зафіксовано нові воєнні злочини: обстріли трьох районів та пошкодження будинків (фото) 15.08 Надзвичайні події У прокуратурі показали наслідки ворожого обстрілу сел на Харківщині 15.08 Надзвичайні події Четверо загиблих і двоє поранених за добу внаслідок російських атак на Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 