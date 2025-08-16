Обстріли Харківщини: пошкоджені житлові будинки у Прудянці та Боровій

За добу російські війська атакували два населені пункти області. Постраждалих серед цивільних немає.
Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися два населені пункти Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Обстріли призвели до руйнувань цивільних об’єктів, однак серед населення обійшлося без жертв і поранених.
Зокрема, у селі Прудянка Харківського району пошкоджено приватний будинок. У смт Борова Ізюмського району зафіксовані руйнування багатоквартирного будинку.
За даними військових, окупанти застосували різні види озброєння: одну керовану авіаційну бомбу, безпілотники типу «Герань-2», «Молнія», а також ще один БпЛА, тип якого уточнюється.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 серпня 2025 року близько 11:10 військові рф завдали авіаційного удару по с. Прудянка. Пошкоджено приватний житловий будинок.
Комментариев: 0
Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.
У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.
Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.
влажность:
давление:
ветер: