16.08.2025 09:23 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: пошкоджені житлові будинки у Прудянці та Боровій

За добу російські війська атакували два населені пункти області. Постраждалих серед цивільних немає.



Фото: Поліція Харківської області

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися два населені пункти Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Обстріли призвели до руйнувань цивільних об’єктів, однак серед населення обійшлося без жертв і поранених.

Зокрема, у селі Прудянка Харківського району пошкоджено приватний будинок. У смт Борова Ізюмського району зафіксовані руйнування багатоквартирного будинку.

За даними військових, окупанти застосували різні види озброєння: одну керовану авіаційну бомбу, безпілотники типу «Герань-2», «Молнія», а також ще один БпЛА, тип якого уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 серпня 2025 року близько 11:10 військові рф завдали авіаційного удару по с. Прудянка. Пошкоджено приватний житловий будинок.