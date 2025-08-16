    
16.08.2025  08:47   Рита Парфенова

У Харківському районі через обстріли горіла трава

Рятувальники гасили займання після обстрілів у Харківському районі та ліквідували понад два десятки пожеж у природних екосистемах.

пожежа в екосистемі

Протягом доби на Харківщині зафіксовано пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

У селі Нова Березівка Харківського району горіла суха трава на площі приблизно 700 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Окрім цього випадку, рятувальники ліквідували 21 пожежу в природних екосистемах області. Загальна площа вигорілої території становила близько 9 гектарів.

Також піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети.

Загалом протягом доби з 15 по 16 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів:

  • 29 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 3 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 серпня 2025 року близько 11:10 окупаційна армія завдала авіаційного удару по с. Прудянка. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
