У Харківському районі через обстріли горіла трава

Рятувальники гасили займання після обстрілів у Харківському районі та ліквідували понад два десятки пожеж у природних екосистемах.

Протягом доби на Харківщині зафіксовано пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

У селі Нова Березівка Харківського району горіла суха трава на площі приблизно 700 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Окрім цього випадку, рятувальники ліквідували 21 пожежу в природних екосистемах області. Загальна площа вигорілої території становила близько 9 гектарів.

Також піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети.

Загалом протягом доби з 15 по 16 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів:

29 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

3 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

7 – на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.

