Сили оборони відбили десять атак окупантів на Харківщині

Протягом доби українські військові зупинили наступальні дії противника поблизу Вовчанська та на підступах до Куп’янська.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зафіксували та відбили п’ять атак російських військ. Бої точилися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.
Ще п’ять штурмів противника відбулися на Куп’янському напрямку. Українські підрозділи стримували наступальні дії окупантів у районах Петропавлівки, Загризового, Нової Кругляківки, а також на напрямку до Куп’янська.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку.
Комментариев: 0
Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.
У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.
Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.
влажность:
давление:
ветер: