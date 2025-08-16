    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили десять атак окупантів на Харківщині
16.08.2025  08:27   Рита Парфенова

Сили оборони відбили десять атак окупантів на Харківщині

Протягом доби українські військові зупинили наступальні дії противника поблизу Вовчанська та на підступах до Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зафіксували та відбили п’ять атак російських військ. Бої точилися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.

Ще п’ять штурмів противника відбулися на Куп’янському напрямку. Українські підрозділи стримували наступальні дії окупантів у районах Петропавлівки, Загризового, Нової Кругляківки, а також на напрямку до Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Армія За добу на Харківщині відбито шість атак російських військ на двох напрямках 14.08 Армія На Харківщині за добу – вісім боєзіткнень на двох напрямках 13.08 Армія Бої на Харківщині: ворог штурмує одразу кілька напрямків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 