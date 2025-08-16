16.08.2025 08:27 Рита Парфенова

Сили оборони відбили десять атак окупантів на Харківщині

Протягом доби українські військові зупинили наступальні дії противника поблизу Вовчанська та на підступах до Куп’янська.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зафіксували та відбили п’ять атак російських військ. Бої точилися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.

Ще п’ять штурмів противника відбулися на Куп’янському напрямку. Українські підрозділи стримували наступальні дії окупантів у районах Петропавлівки, Загризового, Нової Кругляківки, а також на напрямку до Куп’янська.

