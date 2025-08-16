16.08.2025 07:30 Рита Парфенова

16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.





За однією з версій, приблизно 3 тисячі років тому першого повітряного змія виготовили в Китаї. Для цього в Піднебесній були всі необхідні матеріали — легка шовкова тканина, міцні мотузки, а також пружний бамбук для каркасу. Спершу китайські літуни були прямокутними, прикрашеними міфологічними зображеннями, а деякі з них оснащувалися спеціальними струнами та свистками, щоб під час польоту видавати звуки, схожі на музику.

З 2024 року 16 серпня православні християни в Україні святкують Горіховий Спас, який відзначає перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа з Єдеси до Константинополя у 944 році. У народі його часто називають «Щільним Спасом», «Хлібним Спасом» або «Малим Спасом».

Горіховий Спас має глибокі традиції. Цього дня печуть хліб із зерна нового врожаю, готують пироги з горіхами, які освячують у церкві, а потім пригощають ними близьких. Люди також займаються збором горіхів та сіють озимі культури. Вірили, що подвійний горішок, знайдений випадково, принесе удачу та фінансовий успіх у наступному році.

Гілки ліщини використовували для банних віників, які, за повір'ями, могли вилікувати хвороби. В цей день також було заведено чистити колодязі та освячувати воду з вірою в її цілющі властивості.

У третю суботу серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин.



Цей День з'явився у календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин у 1992 році. Починання підтримали зоозахисні організації різних країн.



Ця дата вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми безпритульних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю.



По всьому світу цього дня відбуваються просвітницькі та благодійні заходи. Волонтери проводять концерти, конкурси та аукціони, які допомагають зібрати кошти, які прямують на допомогу бездомним тваринам – насамперед, звичайно, собакам та кішкам. Також цей день – добрий шанс знайти господаря для безпритульного пса чи кота.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні православна церква в Україні відзначає Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси (зараз — місто в Греції) до Константинополя (нині — Стамбул, Туреччина). За давнім переданням, цар Авгар з месопотамського міста Едеса, тяжко хворіючи, послав послів до Ісуса з проханням зцілити його та надіслати свій портрет. Художник не зміг передати обличчя Спасителя через його осяйність, тож Христос витер його рушником, на якому чудесним чином відбився Його лик. Після отримання цього образу цар одужав.



У народі цей день вважали вдалим для польових робіт і домашніх заготовок на зиму. Селяни удобрювали ґрунт, збирали врожай та робили консервацію, але уникали кладовищ, аби збережені продукти були смачними й не зіпсувалися.



Серед заборон — не слід довго дивитися у дзеркало, планувати сватання чи весілля, ходити на могили або згадувати нечисту силу.



За Юліанським календарем 16 серпня православна церква вшановує пам’ять Антонія Римлянина.



У народі 16 серпня вважали сприятливим для збору другого врожаю малини. Господині готували варення, компоти та інші смаколики, щоб мати запас вітамінів на зиму.



Водночас існували й певні заборони. На Антона не рекомендувалося робити прибирання — не вимітати пил і не виносити сміття, адже вважалося, що так можна «вимести» гроші з дому й цілий рік залишатися без достатку.



Також радили уникати з’ясування стосунків, оскільки сварка цього дня могла затягнутися надовго, а примирення — не настати.



Ще одне повір’я стосувалося зовнішності: цього дня небажано робити косметичні процедури, стригтися, фарбувати чи навіть підстригати нігті — вважалося, що це може забрати силу та енергію.

Також цього дня

1649 – 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.



16 серпня 1860 року розпочалися заняття у Харківському жіночому училищі. Курс викладання у ньому наближений до гімназичного. 10 листопада того ж року училищу присвоєно ім'я «Маріїнське» – на честь «Найсвятішого Ім'я Її Величності Государині Імператриці Марії Олександрівни...»



1930 – було створено перший звуковий кольоровий мультфільм.



1934 – народився П'єр Рішар (справжнє ім'я П'єр Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефей), французький кіноактор, найвищий із усіх блондинів у чорному черевику.



1954 – народився Джеймс Кемерон, американський кінорежисер (автор фільмів-саг «Термінатор», «Чужі», «Титанік», «Аватар»).



1958 – народилася Мадонна (справжнє ім'я Мадонна Луїза Вероніка Чікконе), американська королева попси.



1960 – у Стокгольмі за рішенням XI Міжнародного астронавтичного конгресу було засновано Міжнародну академію астронавтики (МАА).



1962 – народився Стів Карелл, американський кінокомік («Це – безглузде – кохання», «Еван Всемогутній», «Сорокалітній незайманий»).



1976 – набула чинності Конвенція про встановлення контролю за психотропними речовинами.



1993 – Яном Мердоком засновано співтовариство «Debian», яке займається створенням та розповсюдженням вільного дистрибутива Debian GNU/Linux.



1995 – більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосували проти незалежності та за збереження статусу британської колонії.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ганна, Іван, Олександр, Степан, Яків.



за Юліанським календарем: Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола.