16.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні Овен може бути надто легковажним щодо грошей. Під впливом авантюризму та жаги до життя він здатен витратити значні суми на непотрібні речі, задоволення або ризиковані інвестиції. Є ризик стати жертвою шахраїв. Щоб не залишитися з порожнім гаманцем, Овну варто контролювати кожну витрату або ж взагалі перенести фінансові справи на інший день.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Тельця, що може часом її пригнічувати. Однак тут зірки радять Тельцю поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День вимагатиме від Близнюків таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Близнюків лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Близнюків: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Близнюки хочуть, щоб їх помітили та оцінили, їм варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.

Рак (22 червня – 23 липня)

Протягом дня Рак буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Рак зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Рак не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує витрачати її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Лева вийде діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Лев повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Чудовий день для того, щоб Діва зав'язала корисне знайомство. Її комунікабельність і креативність на висоті, вона сповнена цікавих ідей і зможе донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Діві може дати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Діва може зустріти людину, знайомство з якою вплине на її подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки настійно радять Терезам зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Терезів або ж про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Терези зроблять перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Скорпіон може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю варто подумати над тим, що саме останнім часом він робив не так, де зробив помилку. День наділяє його не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Стрілець поспішив, збився зі шляху чи просто не довів справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У якомусь питанні від Козерога може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Козерогу поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Козерога не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Козеріг думає, чи з'явиться ще й третій варіант?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Хоч би який досвід Водолій володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Водолія під свій особистий контроль. А може, Водолій почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки пропонують Рибам задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Риб увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Риби виявлять, що на своєму місці вони вже досягли «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку їм варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.