16.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.

Народні прикмети

який день 16 серпня – така й осінь;

вранці сильна роса – вдень буде гарна погода;

якщо вже починає опадати листя – зима прийде рано;

птахи готуються до відльоту – холоди настануть швидко;

журавлі відлетіли на південь – на Покров чекайте на мороз;

сильний вітер цього дня – вересень буде дощовим і прохолодним;

який Третій Спас – така й зима.