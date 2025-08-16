    
16.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.

Народні прикмети

  • який день 16 серпня – така й осінь;
  • вранці сильна роса – вдень буде гарна погода;
  • якщо вже починає опадати листя – зима прийде рано;
  • птахи готуються до відльоту – холоди настануть швидко;
  • журавлі відлетіли на південь – на Покров чекайте на мороз;
  • сильний вітер цього дня – вересень буде дощовим і прохолодним;
  • який Третій Спас – така й зима.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
