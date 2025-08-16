Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня

У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.
Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.
Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.
