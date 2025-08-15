    
15.08.2025  21:46   Дмитро Колонєй

Салат з хрусткими баклажанами та помідорами: пікантний смак за 15 хвилин

Досить просто готується та здивує чудовим смаком.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва – справжня знахідка для любителів азіатської кухні та яскравих смаків. Салат, який можна подати як теплим, так і охолодженим, легко повторити на власній кухні, і він точно приємно вразить ваших близьких.
 

Салат з хрусткими баклажанами, помідорами та соєвим соусом

 

Продукти:

 
  • 300 г баклажанів
  • 250 г помідорів
  • 20 г кінзи
  • 4 зубчики часнику
  • 6 ст. л. соєвого соусу
  • 6 ст. л. соусу «Солодкий чилі»
  • кукурудзяний крохмаль
  • сіль, спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати баклажани кубиками чи брусочками.
  2. Вимочити баклажани у солоній воді 15 хвилин, якщо овочі гірчать.
  3. Обваляти баклажани в крохмалі, щоб утворилася хрумка скоринка.
  4. Обсмажити у фритюрі до золотистого кольору.
  5. Довільно, до смаку нарізати помідори.
  6. Подрібнити дрібно кінзу.
  7. Подрібнити часник.
  8. Приготувати заправку, змішавши соєвий соус, соус чилі, часник та спеції.
  9. Зібрати салат, з'єднавши овочі із зеленню.
  10. Полити заправкою.
