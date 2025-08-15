15.08.2025 21:46 Дмитро Колонєй
Салат з хрусткими баклажанами та помідорами: пікантний смак за 15 хвилин
Досить просто готується та здивує чудовим смаком.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва – справжня знахідка для любителів азіатської кухні та яскравих смаків. Салат, який можна подати як теплим, так і охолодженим, легко повторити на власній кухні, і він точно приємно вразить ваших близьких.
Салат з хрусткими баклажанами, помідорами та соєвим соусом
Продукти:
-
300 г баклажанів
-
250 г помідорів
-
20 г кінзи
-
4 зубчики часнику
-
6 ст. л. соєвого соусу
-
6 ст. л. соусу «Солодкий чилі»
-
кукурудзяний крохмаль
-
сіль, спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Нарізати баклажани кубиками чи брусочками.
-
Вимочити баклажани у солоній воді 15 хвилин, якщо овочі гірчать.
-
Обваляти баклажани в крохмалі, щоб утворилася хрумка скоринка.
-
Обсмажити у фритюрі до золотистого кольору.
-
Довільно, до смаку нарізати помідори.
-
Подрібнити дрібно кінзу.
-
Подрібнити часник.
-
Приготувати заправку, змішавши соєвий соус, соус чилі, часник та спеції.
-
Зібрати салат, з'єднавши овочі із зеленню.
-
Полити заправкою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
-
П'ять ідей салатів для пікніка: яскраві смаки на свіжому повітрі
-
Готуємо вінегрет: класичний та оригінальні рецепти
-
Ніжний листковий салат-суфле з горбушею
-
Пісний салат з буряком та гранатом
-
Ефектний листковий салат з крабовими паличками та грейпфрутом
-
Салат з куркою та виноградом: освіжаюча страва з пікантною ноткою
-
Готуємо ніжний, лагідний салат з буряком, сиром та яблуком
-
Салат з буряком, цвітною капустою та морквою: легкість, свіжість та користь
-
Салат із буряком, яблуком та волоськими горіхами
-
Яскравий, легкий, швидкий та вітамінний салат з капусти, огірка та перцю
-
Смачно та ситно: три незвичні рецепти салату Олів'є
-
Швидкий та ситний салат з кукурудзою, картоплею та рибою
-
Салат з шинкою, перцем, квасолею та помідорами
-
Класичний рецепт приготування оселедця під шубою: правильна послідовність викладання шарів у салатницю
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0