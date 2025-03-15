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15.03.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Швидкий та ситний салат з кукурудзою, картоплею та рибою

З кукурудзою можна приготувати не лише легкі закуски, а й повноцінний поживний салат.

Як приготувати швидкий та ситний салат з кукурудзою, картоплею та рибою
 
Як пише РЕДПОСТ, різноманітність текстур робить смачний салат цікавим. Як варианти можна додати свіжу зелень (кріп, петрушку), замість майонезу використати сметану або йогурт, замінити звичайну цибулю червоною або
додати відварені яйця.
 

Салат з кукурудзою, картоплею та рибою

 

Продукти:

 
  • 300 г консервованої кукурудзи,
  • 2-3 огірки,
  • 2 картоплі,
  • 150 г слабосоленої сьомги,
  • 1 цибулина,
  • майонез,
  • щіпка солі та
  • перцю.
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Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати огірок маленькими кубиками.
  2. Перемішати з|із| кукурудзою в глибокій мисці.
  3. Туди ж подрібнити сьомгу, цибулю та відварену картоплю
  4. Посолити.
  5. Поперчити.
  6. Перед подачею заправити салат ложкою майонезу.
 

 

Тэги:  рецепт, салат, риба, цибуля, кукурудза, картопля, огірки
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