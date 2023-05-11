11.05.2023 21:47 Дмитро Колонєй

Готуємо запіканку з картоплі з оселедцем

Смачна та ситна страва, яка підійде як для сніданку, так і для обіду.

Як пише РЕДПОСТ, ця страва має сподобатися не тільки любителям риби.

Запіканка з картоплі з оселедцем:

Продукти:

500 г картоплі,

300 г філе слабосолоного оселедця,

50 г кореня селери,

30 мл рослинної олії,

1 ч. ложка меленого кмину,

кріп.

Оладки з вівсяних пластівців:

1 склянка вівсяних пластівців,

1 склянка води,

пакетик сухих дріжджів (11 г),

1/2 склянки пшеничного борошна,

рослинна олія,

сіль,

1 ст. ложки цукру.

Покроковий рецепт приготування

Картоплю нарізати та відварити. Пару картоплин нарізати пластинами. Решта натерти на тертці разом із селера. Форму змастити олією. Нарізати оселедець на часточки. На дно форми покласти платівки картоплі. Зверху на картоплю викласти оселедець. Поверх риби викласти натерту картоплю. А зверху на натерту картопля — знову картопляні платівки. Змастити олією. Випікати 25-30 хвилин при температурі 180 градус



