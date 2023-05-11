11.05.2023 21:47 Дмитро Колонєй
Готуємо запіканку з картоплі з оселедцем
Смачна та ситна страва, яка підійде як для сніданку, так і для обіду.
Як пише РЕДПОСТ, ця страва має сподобатися не тільки любителям риби.
Запіканка з картоплі з оселедцем:
Продукти:
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500 г картоплі,
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300 г філе слабосолоного оселедця,
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50 г кореня селери,
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30 мл рослинної олії,
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1 ч. ложка меленого кмину,
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кріп.
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Оладки з вівсяних пластівців:
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1 склянка вівсяних пластівців,
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1 склянка води,
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пакетик сухих дріжджів (11 г),
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1/2 склянки пшеничного борошна,
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рослинна олія,
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сіль,
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1 ст. ложки цукру.
Покроковий рецепт приготування
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Картоплю нарізати та відварити.
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Пару картоплин нарізати пластинами.
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Решта натерти на тертці разом із селера.
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Форму змастити олією.
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Нарізати оселедець на часточки.
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На дно форми покласти платівки картоплі.
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Зверху на картоплю викласти оселедець.
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Поверх риби викласти натерту картоплю.
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А зверху на натерту картопля — знову картопляні платівки.
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Змастити олією.
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Випікати 25-30 хвилин при температурі 180 градус
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