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09.01.2023  21:54   Дмитро Колонєй

Картопляна запіканка "Яблучник"

Старовинна картопляна страва з оригінальною назвою.

 
Як пише РЕДПОСТ, раніше ця ситна страва з картоплі, м'ясного фаршу та грибів вважалася святковою.
 

Картопляна запіканка "Яблучник"

 

Продукти (на 6 порцій):

 
  • Картопля - 500 г
  • Фарш м'ясний - 300 г
  • Печериці - 80 г
  • Цибуля ріпчаста - 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 3 ст. л.
  • Сухарі панірувальні - 20 г
  • Олія - ​​3 ст. л.
  • Олія вершкове - 20 г
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Перець мелений чорний - щіпка

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Картоплю очистіть, промийте та розріжте на кілька частин. Варіть її в каструлі на повільному вогні до готовності протягом 20 хвилин, потім воду злийте.
  2. У каструлю з відвареною картоплею додайте молоко (2 ст. л.), вершкове масло та 1 яйце. Все ретельно розімніть.
  3. Печериці і цибулю наріжте дрібними кубиками.
  4. Цибулю розділіть на 2 частини, для обсмажування грибів та фаршу окремо.
  5. Насамперед на розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю.
  6. Потім викладіть фарш, поперчіть, посоліть і смажте на повільному вогні 10-12 хвилин.
  7. Обсмажте печериці з другою половиною цибулі, час смаження – близько 10 хвилин.
  8. Форму для запікання змастіть вершковим маслом та обсипте меленими сухарями.
  9. Першим шаром викладіть половину картоплі, розрівняйте шар ложкою.
  10. Далі викладіть шар фаршу.
  11. Наступний шар – обсмажені гриби.
  12. Завершальним шаром викладіть картопляного пюре, що залишилося.
  13. Оберненою стороною ложки акуратно зробіть візерунок на поверхні картоплі у вигляді спіралі.
  14. Змастіть сумішшю збитого яйця з 1 ст. л. молока.
  15. Готуйте картопляну запіканку з фаршем та грибами в духовці при температурі 200-220 градусів протягом 25-35 хвилин до рум'яної скоринки (орієнтуйтеся на свою духовку).
  16. Подавайте яблучник - запіканку з картоплі, м'ясного фаршу та грибів - у гарячому вигляді. Смачного!
 
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Тэги:  рецепт, запеканка, картофель, фарш, грибы
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