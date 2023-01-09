09.01.2023 21:54 Дмитро Колонєй
Картопляна запіканка "Яблучник"
Старовинна картопляна страва з оригінальною назвою.
Як пише РЕДПОСТ
, раніше ця ситна страва з картоплі, м'ясного фаршу та грибів вважалася святковою.
Картопляна запіканка "Яблучник"
Продукти (на 6 порцій):
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Картопля - 500 г
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Фарш м'ясний - 300 г
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Печериці - 80 г
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Цибуля ріпчаста - 200 г
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Яйця – 2 шт.
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Молоко – 3 ст. л.
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Сухарі панірувальні - 20 г
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Олія - 3 ст. л.
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Олія вершкове - 20 г
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Сіль – 1 ч. л.
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Перець мелений чорний - щіпка
Покроковий рецепт приготування
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Картоплю очистіть, промийте та розріжте на кілька частин. Варіть її в каструлі на повільному вогні до готовності протягом 20 хвилин, потім воду злийте.
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У каструлю з відвареною картоплею додайте молоко (2 ст. л.), вершкове масло та 1 яйце. Все ретельно розімніть.
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Печериці і цибулю наріжте дрібними кубиками.
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Цибулю розділіть на 2 частини, для обсмажування грибів та фаршу окремо.
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Насамперед на розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю.
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Потім викладіть фарш, поперчіть, посоліть і смажте на повільному вогні 10-12 хвилин.
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Обсмажте печериці з другою половиною цибулі, час смаження – близько 10 хвилин.
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Форму для запікання змастіть вершковим маслом та обсипте меленими сухарями.
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Першим шаром викладіть половину картоплі, розрівняйте шар ложкою.
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Далі викладіть шар фаршу.
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Наступний шар – обсмажені гриби.
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Завершальним шаром викладіть картопляного пюре, що залишилося.
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Оберненою стороною ложки акуратно зробіть візерунок на поверхні картоплі у вигляді спіралі.
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Змастіть сумішшю збитого яйця з 1 ст. л. молока.
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Готуйте картопляну запіканку з фаршем та грибами в духовці при температурі 200-220 градусів протягом 25-35 хвилин до рум'яної скоринки (орієнтуйтеся на свою духовку).
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Подавайте яблучник - запіканку з картоплі, м'ясного фаршу та грибів - у гарячому вигляді. Смачного!
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