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09.01.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Кричала, волаючи про допомогу: у Харкові патрульні врятували бабусю (фото)

У Харкові патрульні прийшли на допомогу літній жінці.

Врятували бабусю патрульні Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 9 січня 2022 року стурбований чоловік поінформував поліцію про бабусю із сусідньої квартири, яка кричить та просить про допомогу.
 
Інспектори Андрій Ненашев, Владислав Нежива, Катерина Галкіна та Олександр Кашніков прибули на місце події та  з’ясували, що двері в помешкання закриті зсередини, а 85-річна жінка не в змозі самостійно їх відчинити.
 
Бабуся  розповіла, що понад добу тому зачинилася на замок, але через слабкість не може самостійно відчинити двері. Жінка була дуже схвильована і крізь сльози благала патрульних допомогти їй.
 
Врятували бабусю патрульні Харкова
 
Інспектори відчинили двері столярним інструментом, зайшли в оселю та заспокоїли бабусю, а також запропонували її допомогу лікарів. Проте жінка відмовилася. Натомість щиро дякувала патрульним, що врятували її з пастки.
 
Врятували бабусю патрульні Харкова
 
Друзі, не будьте байдужими, приходьте на допомогу тим, хто її потребує.

 


Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  спасение, помощь, харьков, патрульные
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