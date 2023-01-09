09.01.2023 20:52 Дмитро Колонєй
Ощадливість населення Харківщини береже його від додаткових відключень електроенергії
Харківщина вписується в ліміти споживання електроенергії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, за словами начальника Харківської ОВА Олег Синєгубов, харків'яни ощадливо використовують електроенергію і область вписується в ті ліміти, які нам доводить «Укренерго». На випадок ураження нашої критичної інфраструктури в області діє 320 Пунктів Незламності. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації фактично цілодобово.
До опалення наразі підключено всі вцілілі будівлі. Зокрема, на деокупованих територіях запустили всі котельні, які планувалися до роботи в цьому опалювальному сезоні.
«Нам вдалося у стислі терміни відновити критичну інфраструктуру. Однак кожне місто – це окрема історія. Наприклад, у Куп'янську поки що працюють усі котельні, хоча місто під постійними обстрілами і сильно зруйноване. В Ізюмі, як і планували, запустили 6 уцілілих котелень, натомість 18 – зруйновані», - розповів начальник ХОВА.
Виключенням є Вовчанська громада, яка опалюється переважно електроенергію, оскільки місто отримувало газопостачання з території рф і зараз воно припинене.
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