09.01.2023 15:19 Дмитро Колонєй
Україну у найближчі дні чекають нові інтенсивні обстріли окупантів
Про намагання ворога використати похолодання на свою користь та інше, поінформували у воєнній розвідці України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького:
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росіяни можуть сьогодні-завтра завдати нової атаки на енергетичну інфраструктуру, використовуючи температуру, яка продовжує падати
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запропоноване «перемир’я» нічого не значить - агресор таким чином намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти;
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у окупантів все меше ракет - перед новим роком у нальотах росіяни застосували лише 20 ракет, наразі у ворога залишилося лише 90 «Іскандерів»;
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іранські безпілотники Mohajer-6 і Shahed, які використовують окупанти, виготовляються з елементів і компонентів, що надходять з різних держав. ГУР МО України повідомили про цю проблему всі залучені країни, аби ці компоненти більше не надходили у РФ;
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у РФ готують нову хвилю солдатської мобілізації: за останні два тижні росіяни вивезли багатьох чоловіків не лише на схід, а й у Запорізьку та Херсонську області;
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наразі Росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі;
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імовірно, Білорусь використовуватиметься здебільшого як база для реорганізації військ.
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