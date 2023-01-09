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09.01.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Україну у найближчі дні чекають нові інтенсивні обстріли окупантів

Про намагання ворога використати похолодання на свою користь та інше, поінформували у воєнній розвідці України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького:
 
  • росіяни можуть сьогодні-завтра завдати нової атаки на енергетичну інфраструктуру, використовуючи температуру, яка продовжує падати 
  • запропоноване «перемир’я» нічого не значить - агресор таким чином намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти;
  • у окупантів все меше ракет - перед новим роком у нальотах росіяни застосували лише 20 ракет, наразі у ворога залишилося лише 90 «Іскандерів»;
  • іранські безпілотники Mohajer-6 і Shahed, які використовують окупанти, виготовляються з елементів і компонентів, що надходять з різних держав. ГУР МО України повідомили про цю проблему всі залучені країни, аби ці компоненти більше не надходили у РФ;
  • у РФ готують нову хвилю солдатської мобілізації: за останні два тижні росіяни вивезли багатьох чоловіків не лише на схід, а й у Запорізьку та Херсонську області;
  • наразі Росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі;
  • імовірно, Білорусь використовуватиметься здебільшого як база для реорганізації військ.

Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз воєнної розвідки, що агресор не хоче закінчувати війну та може піти в наступ на Україну з півночі та сходу.

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Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, украина
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