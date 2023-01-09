09.01.2023 15:19 Дмитро Колонєй

Україну у найближчі дні чекають нові інтенсивні обстріли окупантів

Про намагання ворога використати похолодання на свою користь та інше, поінформували у воєнній розвідці України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького:

росіяни можуть сьогодні-завтра завдати нової атаки на енергетичну інфраструктуру, використовуючи температуру, яка продовжує падати

запропоноване «перемир’я» нічого не значить - агресор таким чином намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти;

у окупантів все меше ракет - перед новим роком у нальотах росіяни застосували лише 20 ракет, наразі у ворога залишилося лише 90 «Іскандерів»;

іранські безпілотники Mohajer-6 і Shahed, які використовують окупанти, виготовляються з елементів і компонентів, що надходять з різних держав. ГУР МО України повідомили про цю проблему всі залучені країни, аби ці компоненти більше не надходили у РФ;

у РФ готують нову хвилю солдатської мобілізації: за останні два тижні росіяни вивезли багатьох чоловіків не лише на схід, а й у Запорізьку та Херсонську області;

наразі Росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі;

імовірно, Білорусь використовуватиметься здебільшого як база для реорганізації військ.

Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз воєнної розвідки, що агресор не хоче закінчувати війну та може піти в наступ на Україну з півночі та сходу. Читайте також:



