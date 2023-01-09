09.01.2023 15:49 Дмитро Колонєй

На Харківщині загинула жінка під час обстрілу ринку ворогом (фото)

Тіло загиблої рятувальники Харківщини вилучили з-під завалів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 9 січня 2022 року близько 09:00 ворог обстріляв ракетами ринок у

самому центру мирного селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Зруйновані 9 торговельних павільйонів та торгових ятків, у двох сталися пожежі, загальна площа яких склала близько 50 кв.м. Одна жінка опинилась під завалами. Декілька людей отримали травми.

На місце події прибули 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники ліквідовували пожежі, розбирали завали зруйнованих будівель. З-під завалів вилучено тіло однієї загиблої жінки.

О 10:19 всі пожежі ліквідовані. Аварійно-рятувальні роботи завершені о 14:00. Інформація щодо кількості загиблих та травмованих людей уточнюється.

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