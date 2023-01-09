09.01.2023 16:19 Дмитро Колонєй
У Харкові працюють усі мережі супермаркетів та більше 80 відсотків ринків
Мешканців Харкова обслуговують сотні аптек та майже тисяча тільки продовольчих магазинів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі, відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо. Зараз у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів.
Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів
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«Клас»,
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«Рост»,
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«Восторг»,
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«Сільпо»,
-
«АТБ-маркет»,
-
«Чудо маркет»,
-
«Метро» та ін.
Загалом працюють 173 супермаркети та велика кількість продовольчих магазинів:
-
«Посад»,
-
«Кулиничі»,
-
«Свіжина»,
-
«Галя балувана»,
-
«Агромол» та ін.
Також працюють близько 370 аптек, зокрема, мережі:
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«9-1-1»,
-
«Копійка»,
-
«АНЦ»,
-
«МедСервіс»,
-
«Славутич»,
-
«Подорожник»,
-
«Аптека доброго дня»,
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КП «Муніципальна аптека» та ін..
Для потреб власників домашніх тварин працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки у всіх районах міста.
На сьогоднішній день функціонують 44 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова:
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Кінний,
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Центральний,
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Тракторозаводський,
-
Новосалтівський та ін.
У випадку тривалого відключення електроенергії відкриті 915 продовольчих магазинів, 70 магазинів непродовольчих товарів, 190 аптек, 68 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів.
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