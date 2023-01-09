09.01.2023 16:19 Дмитро Колонєй

У Харкові працюють усі мережі супермаркетів та більше 80 відсотків ринків

Мешканців Харкова обслуговують сотні аптек та майже тисяча тільки продовольчих магазинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі, відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо. Зараз у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів.

Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів

«Клас»,

«Рост»,

«Восторг»,

«Сільпо»,

«АТБ-маркет»,

«Чудо маркет»,

«Метро» та ін.

Загалом працюють 173 супермаркети та велика кількість продовольчих магазинів:

«Посад»,

«Кулиничі»,

«Свіжина»,

«Галя балувана»,

«Агромол» та ін.

Також працюють близько 370 аптек, зокрема, мережі:

«9-1-1»,

«Копійка»,

«АНЦ»,

«МедСервіс»,

«Славутич»,

«Подорожник»,

«Аптека доброго дня»,

КП «Муніципальна аптека» та ін..

Для потреб власників домашніх тварин працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки у всіх районах міста.

На сьогоднішній день функціонують 44 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова:

Кінний,

Центральний,

Тракторозаводський,

Новосалтівський та ін.

У випадку тривалого відключення електроенергії відкриті 915 продовольчих магазинів, 70 магазинів непродовольчих товарів, 190 аптек, 68 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів.

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