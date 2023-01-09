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09.01.2023  16:19   Дмитро Колонєй

У Харкові працюють усі мережі супермаркетів та більше 80 відсотків ринків

Мешканців Харкова обслуговують сотні аптек та майже тисяча тільки продовольчих магазинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі, відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо. Зараз у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів.
 
Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів
  • «Клас»,
  • «Рост»,
  • «Восторг»,
  • «Сільпо»,
  • «АТБ-маркет»,
  • «Чудо маркет»,
  • «Метро» та ін.
 
Загалом працюють 173 супермаркети та велика кількість продовольчих магазинів:
  • «Посад»,
  • «Кулиничі»,
  • «Свіжина»,
  • «Галя балувана»,
  • «Агромол» та ін.
 
Також працюють близько 370 аптек, зокрема, мережі:
  • «9-1-1»,
  • «Копійка»,
  • «АНЦ»,
  • «МедСервіс»,
  • «Славутич»,
  • «Подорожник»,
  • «Аптека доброго дня»,
  • КП «Муніципальна аптека» та ін..
 
Для потреб власників домашніх тварин працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки у всіх районах міста.
 
На сьогоднішній день функціонують 44 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова:
  • Кінний,
  • Центральний,
  • Тракторозаводський,
  • Новосалтівський та ін.
 
У випадку тривалого відключення електроенергії відкриті 915 продовольчих магазинів, 70 магазинів непродовольчих товарів, 190 аптек, 68 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, у яку суму обійдеться у Харкові обігрівач.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  супермаркеты, рынки, харьков
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