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19.09.2022  20:34   Дмитро Колонєй

У Харкові майже повністю відновили роботу торговельні мережі

Працює більшість аптек, супермаркетів та ринків Харкова.

Відновили роботу майже всі торговельні мережі Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міскьраду, станом на сьогодні, 19 вересня 2022 року, у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі. 
 
  • Працюють всі супермаркети мережі «Рост», «Чудо маркет», «Десяточка», а також 13 з 14 супермаркетів «Клас», 9 з 13 супермаркетів «Сільпо», 53 з 66 супермаркетів «АТБ-маркет», 6 з 13 супермаркетів «Баскет» та ін. 
  • Продовжують відкриватися невеликі магазини мереж «Посад» (145 об’єктів), «Агромол» (102 об’єкти), «Салтівський м'ясокомбінат» (74 об’єкти), «Кулиничі» (137 об’єктів) тощо. 
  • Відкрито близько 64% аптек, зокрема, мережі «911», «Копійка», «АНЦ», «Шара», «Славутич», аптеки «Клас», «Леда», КП «Муніципальна аптека» та ін. 
  • Відновлюють свою роботу об’єкти мереж «Кисет», «ПивоБанк», «Тандем пивомаркет», заклади побутового обслуговування населення (перукарні, СТО, автомийки, майстерні з ремонту речей особистого вжитку тощо).  
 
Для забезпечення харків’ян питною водою працюють близько 600 водоматів у всіх районах міста.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  супермаркеты, рынки, харьков
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