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19.09.2022  20:58   Дмитро Колонєй

Щоденно десятки харківських водіїв ставлять під загрозу життя людей (фото)

Стало відомо, скільки нетверезих автомобілістів за добу виявили харківські патрульні.

Спіймали два десятки нетверезих водіїв харківські поліцейські
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, минулу добу патрульні виявили 19 п'яних водіїв 
 
Правоохоронці нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
  1. на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  2. якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  3. у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  пьяный водитель, харьков
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