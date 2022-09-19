19.09.2022 20:58 Дмитро Колонєй
Щоденно десятки харківських водіїв ставлять під загрозу життя людей (фото)
Стало відомо, скільки нетверезих автомобілістів за добу виявили харківські патрульні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Патрульну поліцію, минулу добу патрульні виявили 19 п'яних водіїв
Правоохоронці нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
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на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
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якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
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у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
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