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26.12.2022  10:11   Рита Парфенова

П'яного водія – порушника комендантської години зупинили у Харкові

Вміст алкоголю в організмі порушника в 15 разів перевищив допустиму норму.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 26 грудня на проїзді Стадіонному, патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався вулицею в комендантську годину.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,00 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму.                                       

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, які надалі передадуть на розгляд суду.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо. засуджено чоловіка, який у вересні 2022 року поблизу с. Крупчине Богодухівського району, п'яний водій за кермом трактора, рухаючись заднім ходом, збив на пішохода, після цього, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков
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