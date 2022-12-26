26.12.2022 10:11 Рита Парфенова

П'яного водія – порушника комендантської години зупинили у Харкові

Вміст алкоголю в організмі порушника в 15 разів перевищив допустиму норму.

Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 26 грудня на проїзді Стадіонному, патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався вулицею в комендантську годину.



Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,00 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму.



Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, які надалі передадуть на розгляд суду.



Загалом за минулу добу патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо. засуджено чоловіка, який у вересні 2022 року поблизу с. Крупчине Богодухівського району, п'яний водій за кермом трактора, рухаючись заднім ходом, збив на пішохода, після цього, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину.