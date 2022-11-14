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14.11.2022  13:18   Рита Парфенова

Два десятки нетверезих водіїв зупинили на дорогах Харькова

За минулу добу харківські патрульні виявили ознаки сп’яніння у 26 водіїв

На приборі Драгер результат склав 1.11 проміле, що в понад 5 разів перевищує допустиму норму.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.

Зокрема ввечері 13 листопада за порушення комендантської години патрульні зупинили автомобіль AUDI.

Під час спілкування з кермувальником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою газоаналізатору Драгер. Результат склав 1.11 проміле, що в понад 5 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП, які надалі передадуть до суду.

Нагадаємо, тиждень тому двічі за нічну зміну харківських патрульних прилад Drager фіксував граничний показник на екрані, що говорить про перевищення гранично можливого виміру, а це понад 5 проміле.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков
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