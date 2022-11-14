14.11.2022 13:04 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 14 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легкових авто;

«Угринів» - 60 легкових авто;

«Рава-Руська» - 50 легкових авто, 2 автобуси;

«Грушів» - 25 легкових авто;

«Краківець» - 60 легкових авто;

«Шегині» - 80 легкових авто, 20 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто;

«Лужанка» - 5 легкових авто.



Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.