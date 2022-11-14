    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти випустили сім ракет по селищу Харківщини (фото)
14.11.2022  12:25   Рита Парфенова

Окупанти випустили сім ракет по селищу Харківщини (фото)

Прокурори фіксують наслідки обстрілів у містах Харків, Вовчанськ та смт Шевченкове

Новини Харкова: по смт Шевченкове окупанти випустили сім ракет

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

13 листопада російські військові випустили сім ракет по смт Шевченкове. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено Будинок культури, магазини, торгівельні павільйони, будівлю пошти, навчальний заклад, інфрастуктурний об‘єкт та дві житлові чотириповерхівки. Отримали поранення дві жінки. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт ракетами типу С-300.

Новини Харкова: по смт Шевченкове окупанти випустили сім ракет

Прикордонне з рф місто Вовчанськ також щоденно потерпає від ворожих ударів. Внаслідок обстрілів 13 листопада зруйновано житловий будинок.

Вчора близько 22:40 окупанти завдали ракетний удар по Індустріальному району міста Харкова: пошкоджено промисловий об‘єкт.

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області і Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.

Прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції провели огляди місць події та вилучили докази збройної агресії рф.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Надзвичайні події Військові рф обстріляли Харків ракетами С300 10.11 Надзвичайні події На Харківщині ексгумують трупи загиблих від ворожих ракетних ударів (фото) 10.11 Надзвичайні події Як виглядає Куп’янськ після прильоту ракети С-300: почато розслідування (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 