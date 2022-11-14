14.11.2022 12:25 Рита Парфенова

Окупанти випустили сім ракет по селищу Харківщини (фото)

Прокурори фіксують наслідки обстрілів у містах Харків, Вовчанськ та смт Шевченкове

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.



13 листопада російські військові випустили сім ракет по смт Шевченкове. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено Будинок культури, магазини, торгівельні павільйони, будівлю пошти, навчальний заклад, інфрастуктурний об‘єкт та дві житлові чотириповерхівки. Отримали поранення дві жінки. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт ракетами типу С-300.





Прикордонне з рф місто Вовчанськ також щоденно потерпає від ворожих ударів. Внаслідок обстрілів 13 листопада зруйновано житловий будинок.



Вчора близько 22:40 окупанти завдали ракетний удар по Індустріальному району міста Харкова: пошкоджено промисловий об‘єкт.



За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області і Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції провели огляди місць події та вилучили докази збройної агресії рф.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300.