Рівень радіації у Харкові на 14 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 12 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 13 листопада.
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
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