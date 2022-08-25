25.08.2022 10:06 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 095 осіб. Одужало 300 687 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 320 осіб. За добу від коронавірусу померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 22 осіб (з них 21 - мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла в Ізюмському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 серпня.