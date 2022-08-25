Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 095 осіб. Одужало 300 687 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 320 осіб. За добу від коронавірусу померла одна людина.
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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